新变异株引发恐慌 亚股全面挫跌

（法新社香港26日电） 亚洲股市全面挫跌，因投资人对COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株感到忧心，科学家警告，新变异株传染力可能比Delta更强，对疫苗更具抗药性，恐严重冲击全球复苏力道。

广告 继续浏览后续

南非将境内病例激增归咎于B.1.1.529变异株，香港也传出此变异株病例。世界卫生组织（WHO）预定今天稍晚举行会议，决定要将B.1.1.529列入「需留意变异株」（Variants of Interest）或 「高关注变异株」（Variants of Concern） 。

英国和以色列都禁止来自南非和其他5个非洲南部国家的旅客入境，官员希望防止此变异株传入和迅速扩散。

世卫表示：「初期分析显示，此变异株有大量突变，需要进行进一步研究。」

美国联邦准备理事会（Fed）将开始收紧银根，以应对通膨急升，早就让亚股投资人备感压力，出现新变异株消息更是重创亚股投资人信心。

东京、香港、曼谷和雅加达股市下跌逾2%，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和威灵顿股市均下挫逾1%，上海股市的跌幅有限。

与旅游相关企业跌幅尤其惨重，因投资人担心各国政府可能会实施更多限制。

在雪梨上市的澳洲航空公司（Qantas）重挫逾5%，香港的国泰航空挫跌4%，新加坡航空下跌逾3%。

© 2021 AFP