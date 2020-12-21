新变种病毒传染性高 英股汇闻讯跌欧股开盘重挫

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦21日电） 英国发现传染性更高的新变种病毒后，伦敦股市闻讯下跌，英镑汇价也急贬，欧洲股市开盘挫跌。

英国伦敦股市FTSE 100股市开盘跌逾1%，法国巴黎股市CAC 40指数和德国法兰克福股市DAX 30指数则挫逾2%。

另外，英国和欧洲联盟（EU）再度错过英国脱欧后贸易协议谈判最后期限，也拖累欧股挫跌。

英镑兑欧元汇价则重摔1.4%，兑美元也急贬1.9%。

英国发现传染性更高的新变种病毒，越来越多国家宣布暂时禁止英国航班后，英国首相强生（Boris Johnson）今天召开危机会议。

而大西洋彼端的美国传来国会终于达成近9000亿美元新振兴经济方案的利多消息，不敌新变种病毒株的重大利空。

美国外汇经纪商万达（OANDA）分析师厄兰（Craig Erlam）说：「美国通过振兴方案，但（市场）似乎大致已经在价格上反应，现在投资人更关心2019冠状病毒疾病（COVID-19）新病毒株的消息。」

「在英国脱欧后贸易协议谈判的最后期限再度错过之际，又传来这项消息。市场信心大受打击，也不令人意外。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP