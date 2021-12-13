新喀里多尼亚独立公投 挺独方不承认结果

（法新社努美阿13日电） 法国海外属地新喀里多尼亚独立公投结果，反对票超过96%压倒性胜出，但在挺独方抵制下投票率未过半，支持独立团体今天表示，他们不承认这次结果的合法性或有效性。

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反对新喀里多尼亚（New Caledonia）脱离法国的公投票占96.49%，赞成票仅占3.51%；投票率则只有43.90%。

新喀里多尼亚位于澳洲东方2000公里处，共有18万5000位合格选民。为了缓和当地紧张情势，法国在1988年签署协议，让新喀里多尼亚得以举行3次独立公投。前两次公投于2018和2020年举办。

法国海外领土部长勒科努（Sebastien Lecornu）稍早在法国国际广播电台（France Inter）中表示支持公投结果。

勒科努说：「无论投票率如何，从法律上来讲，这次（投票）与前两次投出『反对』的公投，具等同效力。」

不过，他承认「这在政治上有其意义，即我们有必要检视这种分歧」。

挺独团体组成的联盟在声明指出，他们「不承认这次投票的合法性或有效性」，这场公投并未尊重努美阿协议（Noum?a Accord）的精神与内容。

「卡纳克社会主义民族解放阵线」（FLNKS）等主要挺独团体在声明中说：「对谈之路已被法国政府的顽固所中断。法国政府无法在非殖民化我国的义务下，调和它在太平洋的地缘政治利益。」

支持独立的团体担忧疫情会使他们无法公平宣传自身立场，呼吁推迟投票，但法国当局仍决定举行。

© 2021 AFP