新学年将至 以色列检测学童COVID-19抗体

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（法新社以色列尼坦雅22日电） 以色列当局今天宣布启动针对3岁以上儿童的COVID-19（2019冠状病毒疾病）抗体检测。研究目的是在新学年开始前，评估国内有多少未接种疫苗、但体内已有抗体的学童。

尽管近日高传染力Delta变异株造成确诊人数激增，以色列政府仍坚持，他们希望避免学校停课造成的问题与智力发展阻碍。以国也已开始替12岁（含）以上儿童接种疫苗。

耶路撒冷市政府在今天发布的声明指出，以色列正进行「规模最大的血清调查」。在声明中，市长李昂（Moshe Leon）敦促父母带孩子来参加需时15分钟的免费手指穿刺检测。

本次全国血清调查对象为年龄介于3至12岁、尚不符合接种资格的学龄儿童，共有近150万人。

以国教育部表示，调查目的是要了解有多少未通报或潜在学龄儿童患者，体内已有COVID-19强大抗体保护。

如果儿童体内有足够抗体，即使接触到确诊者，也不须强迫隔离。这项规定旨在避免学年中断。

以国陆军电台今天报导，上周一项针对极端正统犹太人的前导计画发现，大约1/5的儿童体内已有抗体。

目前以国930万人口中，逾540万人已完整接种2剂疫苗，另有120万人施打了第3剂。

自去年初疫情爆发以来，以色列累计通报近98万例染疫、6700多人病故。

© 2021 AFP