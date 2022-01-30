新德里异常严寒 游民冷死居民忙取暖

（法新社新德里30日电） 印度首都新德里（New Delhi）近来异常寒冷，导致许多游民死亡，经济拮据的居民忙着寻找保暖之道。

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在这座幅员广阔的巨型城市，约2000万居民早已习惯一年到头都有极端天气，像是夏天的酷热、暴雨，以及秋末的厚重毒雾霾。

不过，这个月的低温和大风雨仍让许多人饱受磨难，德里25日更出现近十年来最冷的一月天。

与德里游民合作数十年的全人发展中心（Centre for Holistic Development）成员阿里迪雅（Sunil Kumar Aledia）指出，今年以来，城内已有约176人冷死。

30岁的穆克什（Mukesh）本周末在游民收容所的床上告诉法新社：「不用怀疑，天气非常冷。」

他跟收容所内一小群人窝在临时升起的柴火旁。这个月每晚在城内路边，都可看到类似场景。

穆克什表示：「之前十天非常冷，尤其是过去这个星期，没什么阳光。我们很烦恼，因为我们必须努力保暖。」

德里各地究竟有多少游民，很难找到近期数据，而根据印度2011年统计，市内约有4万7000人露宿街头，但社运人士说实际人数远远不只如此。

官方数据显示，这座城市的游民收容所只能容纳约9300人。

© 2022 AFP