新报告：2021年碳排近破纪录 疫情时期减量全被回补

（法新社格拉斯哥4日电） 根据今天公布的评估报告，主要由燃烧化石燃料造成的全球二氧化碳排放，2021年即将回到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前的程度。

广告 继续浏览后续

出席联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）的近200个国家面临灾难性暖化威胁之际，「全球碳计画」（Global Carbon Project）发布报告指出，整体而言，今年的二氧化碳污染只会略低于2019年创下的纪录。

2020年疫情导致经济趋缓，来自天然气和高污染煤的碳排放跟着减少，但2021年碳排增加高于2020年减少的量。

依据巴黎协定（Paris Agreement）把全球升温幅度控制在比工业革命前高摄氏1.5度，可限制人员伤亡和损失程度，但需在2030年前碳排减少近半，2050年需达净零碳排，才能达到增温在摄氏1.5度的目标。

英国东安格利亚大学（University of East Anglia）气候变迁教授、此份报告的共同作者盖赫（Corrine Le Querre）告诉法新社：「这份报告让人认清现实，让我们知道，我们在格拉斯哥这里讨论着对付气候变迁的同时，真实世界正在发生。」

这份新报告在为期13天的COP26期间发布，不啻为一项坏消息。美国在COP26期间指控中国和俄罗斯未提高气候变迁行动目标。

© 2021 AFP