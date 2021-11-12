新注射疗法让瘫痪老鼠4周能走 盼最快明年申请人体试验

（法新社华盛顿11日电） 美国科学家研发出一款新的注射疗法，能促使脊髓损伤老鼠细胞再生和治愈瘫痪，老鼠于治疗4周内恢复行走能力。

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这项研究今天发表在「科学」（Science）期刊，西北大学（Northwestern University）科学家希望最快明年就能向美国食品暨药物管理局（FDA）提出人体试验申请。

研究领导人、西北大学科学家斯图普（Samuel Stupp）告诉法新社：「我们的研究目的是研发出一种转译疗法，能用来防止病患在遭受重大创伤或疾病后瘫痪。」

治愈瘫痪向来是医学的长期目标，该领域的其他尖端研究包括使用干细胞来制造新神经元（神经细胞）的实验性治疗、或是指示身体产生某些蛋白质以助神经修复的基因疗法、或者注射蛋白质等。

斯图普的团队使用奈米纤维来模拟「细胞外基质」（extracellular matrix）结构，这是一种自然存在于组织周围、支撑细胞的分子网络。

每根纤维约比人类头发细1万倍，它们由数十万个称为肽的生物活性分子组成，这些分子传递信号来促进神经再生。

在实验室老鼠的脊髓被切开24小时后，科学家以凝胶形式，将这种疗法注射到实验室老鼠脊髓周围的组织中。

研究团队之所以决定等一天再注射药物，是因为受到车祸、枪击等造成脊髓严重损伤的病患，往往也不是在第一时间获得治疗。

4周后，接受治疗的老鼠几乎恢复了与受伤前一样的行走能力。

斯图普表示，他希望能跳过像是灵长类等进一步动物实验，尽快展开人体试验，「这是因为哺乳动物物种的神经系统高度相似」。

他说：「目前还没有任何方式能帮助脊髓损伤患者，这是重大人类问题。接下来的挑战将是FDA如何看待这项崭新疗法。」

根据官方数据，美国目前有近30万名脊髓损伤病患，他们的平均寿命短于一般人，且自1980年代以来一直没有改善。

© 2021 AFP