新泰山主角坠机身亡 妻子在内同机7人全罹难

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（法新社华盛顿30日电） 官员说，1架小飞机昨天坠毁于美国田纳西州纳希维尔（Nashville）附近湖中，机上7人皆推定身亡，其中包含电视影集「新泰山」男主角乔劳拉（Joe Lara）与他的妻子。

拉瑟福德郡消防局（Rutherford County Fire & Rescue, RCFR）今天在脸书上宣布，这架小型商用客机昨天上午自田纳西州士麦纳（Smyrna）机场起飞，预计飞往佛州棕榈滩（Palm Beach），不过起飞后不久即在11时左右坠毁。

飞机坠毁于纳希维尔南方约19公里的裴西普利斯特湖（Percy Priest Lake），美国有线电视新闻网（CNN ）报导，美国联邦航空总署（FAA）证实机上共有7人。

拉瑟福德郡消防局桑德斯（Joshua Sanders）队长在记者会上表示，到了昨天晚间，原本的搜救行动已转为打捞行动，「我们已不再尝试（寻找）生还者，现在正尽可能在失事地点打捞」。

拉瑟福德郡消防局表示，截至今天下午已发现「数块飞机残骸以及遗体」散落于约800公尺的范围内，行动将持续到天黑后暂停，明天上午恢复作业。

乔劳拉在1989年的电视电影「人猿泰山在曼哈顿」（Tarzan in Manhattan）扮演泰山，后于1996至1997年的电视影集「新泰山」（Tarzan: The Epic Adventures）再度担纲男主角。

乔劳拉结缡于2018年的妻子关（Gwen Shamblin Lara）1986创办基督教徒瘦身团体Weigh Down Ministries，1999年在田纳西州成立Remnant Fellowship Church教会。

© 2021 AFP