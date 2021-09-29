新研究：人类有望活到130岁 理论上寿命无限制

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（法新社东京29日电） 自古许多帝王显贵追求长生不死，人类寿命极限也是长期热议话题；最新研究显示，虽然机率微乎其微，但人可能得以活到至少130岁，并推断「人类的寿命没有限制」。

刊登于英国「皇家学会开放科学」（Royal Society Open Science）期刊的最新研究，透过分析超级人瑞（110岁或以上）和半超级人瑞（105岁或以上）的新资料，加入了这场关于寿命极限的辩论。

死亡风险通常随人生推移渐增，研究人员的分析显示，风险最终会趋于平稳，并维持在约50%之间。

领导这项研究的瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）统计学教授戴维森（Anthony Davison）说，超过110岁者再多活一年的机率，就像抛掷一枚公正硬币一样，出现正面或反面的机率皆为50%。

研究得出结论，根据目前可得资料，人类似乎可能至少活到130岁，研究结果的推断则「意味人类寿命没有限制」。

此研究和根据人瑞资料集所做的统计分析相符合，但戴维森说，这项研究强化了先前的结论，并使它们更精确，因为如今可取得更多资料。

团队研究两组资料集，第一组是国际长寿资料库（International Database on Longevity）新释出的来自13个国家、超过1100名超级人瑞的资料，第二组为义大利在2009年1月至2015年12月期间，至少年满105岁的所有人。

这项研究涉及从现有资料进行推断，戴维森指出，「任何对极高龄的研究，无论是统计学研究还是生物学研究，都会涉及外推法」。

尽管人类理论上可以活到130岁或更高龄，戴维森表示，就算是针对110岁长者，要活到130岁的机率仅约100万分之一，虽非天方夜谭，却也极度不可能。

他认为，世界将可在本世纪内见证人类活到130岁，「但若没有重大医学和社会进展，极不可能会看到超过这个岁数的年龄」。

© 2021 AFP