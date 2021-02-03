新研究：单剂牛津疫苗可大幅降低病毒传染力

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（法新社伦敦3日综合外电报导）根据英国牛津大学研究，阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）和牛津大学合作研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗注射一剂后，即可大幅降低病毒传染力，具有高度防护力。

法新社报导，英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）告诉英国广播公司电台（BBC Radio），「这让全世界知道牛津疫苗有效，非常有效」；他并大赞这个研究发现是「好消息」。

韩考克说：「疫苗让传染力放慢2/3左右，断然证明了我们所采取的策略正确。」

德国媒体日前报导，阿斯特捷利康的疫苗对65岁以上长者的防护力只有8%或不到10%。

尽管欧盟药品管理局（EMA）上周建议各种年龄的成人施打阿斯特捷利康疫苗，但有好几个欧盟国家不建议年长族群接种。德国已宣布不建议65岁以上老年人施打。

义大利药政机关上月30日批准，为所有成年人施打阿斯特捷利康疫苗，但建议55岁以上族群接种其他厂牌疫苗。

正等待接受同侪审查的牛津大学研究结果发现，接种一剂牛津疫苗的人接受PCR检测结果为阳性的可能性减少67%，「显示有大幅降低病毒传播的可能」。

这项研究发现也为英国的施打疫苗策略背书。英国的作法是让尽可能最多的高风险族群接种第一剂疫苗，然后间隔12周再接种第2剂，但有些专家批评这种作法。

韩考克今天表示：「我们有把握，以英国目前使用的两种疫苗而言，12周是正确的间隔时间。」

研究人员发现，首剂疫苗接种22天、最长90天后，预防有症状的2019冠状病毒疾病感染效力为76%，但无法预防无症状感染。

这项研究截至去年12月7日为止，在英国、巴西和南非针对1万7177人进行。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2021 AFP