新研究 验血或可准确预测阿兹海默症

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（法新社巴黎30日电） 科学家今天表示，他们已经研发出一种方法，经由分析血液，能预测出患者是否会发展成阿兹海默症，专家认为这可能是对抗阿兹海默症的「扭转局势者」。

全球约5000万人罹患阿兹海默症（Alzheimer），这是一种脑部退化疾病，全世界失智病例中，超过半数是阿兹海默症。

瑞典和英国科学家如今相信，验血可以在出现症状的几年前，就预测出阿兹海默症。

研究人员在刊登于「自然老化」（Nature Aging）期刊的报告中，描述他们如何发展并验证预测个人风险的模型，根据的是从超过550名轻度认知障碍患者血液样本中的两种关键蛋白质的浓度。

根据此两关键蛋白质的模型，在预测相同患者于未来4年期间出现阿兹海默症状的成功率达88%。

他们说，尽管还需要进一步研究，但他们的预测方法，可能会对阿兹海默症产生重大影响，透过验血取得「血浆生物标记」，「由于可行性高且成本低，前景可期」。

阿兹海默症学会（Alzheimer's Society）研究领导人欧克利（ Richard Oakley）表示，对抗此疾病的主要挑战在于尽早诊断出来，以接受实验性疗法。

他说：「如果这些血液生物标记可以在更大、更多元的族群中预测出阿兹海默症，我们将能在测试新的失智症药物上看到革命性发展。」

牛津大学（University of Oxford）神经学教授胡森（ Musaid Husain）形容，这项研究是「可能的扭转局势者」。

并未参与与这项研究的胡森说：「这是第一次，我们可以利用血液检验来有效预测轻度认知症状者，可能发展成阿兹海默症的风险。」

© 2020 AFP