新秀芮维斯三分绝杀 NBA湖人险胜独行侠

（法新社洛杉矶16日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人三巨头今天全数上阵，但在延长赛突破僵局的却是新秀芮维斯（Austin Reaves），他在哨响前命中致胜3分球，助球队以107比104气走达拉斯独行侠。

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芮维斯选秀时没有被球队选中，但他在季后赛表现亮眼，获得湖人的两年合约。

3分球出手破网后，23岁的芮维斯被队友团团围绕，湖人巨星詹姆斯（LeBron James）也参一脚。詹姆斯说，湖人不会犹豫把球传给较无名气的球员。

他说：「我们很信任站在场上的所有人，包括新秀在内。」

独行侠试图对詹姆斯犯规时，詹姆斯把球传给艾灵顿（Wayne Ellington），接着艾灵顿再把球传给卫斯布鲁克（Russell Westbrook）。

卫斯布鲁克传给芮维斯后，芮维斯冷静地命中一颗三分球，结束这场胜负难分的比赛。

芮维斯说：「剩下2秒时，我真的什么都不能做，只能出手。」芮维斯总共命中5颗3分球。

湖人在延长赛得到另外14分，全都是3巨头詹姆斯、卫斯布鲁克与戴维斯（Anthony Davis）攻下。由于常有人受伤缺阵，本赛季3巨头很难聚首。

詹姆斯砍下24分。卫斯布鲁克贡献23分、10篮板与9助攻。戴维斯挹注20分与12篮板。他前两场比赛因为左膝酸痛缺阵，这是他伤愈复出的第一场比赛。

湖人与独行侠今天陷入苦战，有19次互换领先。独行侠的布朗森（Jalen Brunson）攻下25分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）挹注23分与12篮板，明星后卫唐西奇（Luka Doncic）因左脚踝问题连续第3场挂伤兵。

延长赛剩下23.5秒时，卫斯布鲁克命中一颗3分球，助湖人取得104比101领先。

哨响前15.5秒，独行侠的克雷贝（Maxi Kleber）命中3分球，将比分扳回104比104，但后来芮维斯投中3分球，助湖人笑纳3连胜。

© 2021 AFP