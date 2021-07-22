新纳粹大屠杀十周年 挪威鸣钟悼77死者

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（法新社奥斯陆22日电） 挪威今天将纪念国家现代史上最惨重的屠杀事件十周年，各地教堂将敲响钟声，缅怀遭新纳粹份子布列维克（Anders Behring Breivik）屠杀的77人。

挪威过去大多能幸免于极端份子的暴力事件，直到2011年7月22日，布列维克在奥斯陆放炸弹杀害8人后，再进入左翼青年在乌托亚岛（Utoya）的夏季营队滥杀无辜。

当年的生还者霍姆（Astrid Eide Hoem）说：「我当时16岁，没办法决定要去哪一场丧礼，因为有太多丧礼了。」

「在那之前，我从没失去过亲近的人。即便到了现在，我还是会想到他们可能成为的样子，可能拥有的工作、孩子…」

周年纪念活动包括在政府总部举行的清晨仪式、教堂的弥撒，以及下午在乌托亚岛的的活动。中午时分，全国各地教堂将齐声鸣钟。

当年事件过后，时任劳工党籍总理、现任北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）承诺以「更多民主」和「更多的人道」作为回应，但10年过去了，许多生还者却认为，挪威仍未真正面对驱使布列维克采取行动的意识形态。

挪威警察安全处（PST）本周警告：「鼓动这场攻击的极右派思维，现在仍是国内外右翼极端分子的驱动力。」

PST表示，过去十年有多起暴力攻击是受到布列维克的行动鼓舞，包括在纽西兰基督城和挪威奥斯陆清锁定真寺的攻击行动。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP