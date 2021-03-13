新闻付费立场迥异 Google炮轰微软

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（法新社旧金山12日电） 谷歌公司（Google ）今天将矛头对准微软公司（Microsoft），指控微软为了移转注意力，才支持有关当局强制科技平台为新闻内容付费给媒体。

Google在部落格贴文指称，微软试图藉此转移外界对骇客事件的关注。骇客可能利用微软软体上的弱点，在微软Exchange电邮伺服器上展开破坏性攻击。

澳洲和欧洲等地要求各家数位平台协商为新闻内容付费，引发有关各方激烈口水战。

Google和脸书（Facebook）都抗拒强制付费，微软则采取较为合作的立场。

微软也游说其他国家跟随澳洲的做法，要求数位平台为刊登新闻内容付费给媒体机构。

法新社先前报导，澳洲政府之所以盯上Google和脸书，因为澳洲市场竞争监管单位发现，花在网路广告的费用，每100美元有53美元被Google赚走，有28美元被脸书赚走，其余由其他网路平台瓜分。因此为了让竞争环境更公平，澳洲当局决定立法要求这些网路平台大咖付费。

美国微软公司因旗下搜寻引擎Bing可能受惠于澳洲立法而扩大市占，因此支持这项立法。

微软总裁史密斯（Brad Smith）今天表示，现今新闻内容是科技生态系统的一环，身在此一生态中的所有人都有机会也有责任来协助新闻业茁壮。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP