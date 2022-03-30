施压中国改变贸易行为难奏效 戴琪改强调美经济独立

（法新社华盛顿30日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天将在国会中，建议美国应专注让经济独立于中国，而非施压中国改变「不公平」贸易行为，亦即转变对这个亚洲大国的战略方向。

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这种新做法是考虑到在前总统川普政府签署的美中贸易协议下，华府仍无力迫使中国商业行为出现根本改变。

根据事先跟媒体分享的内容，戴琪今天将告诉联邦众议院：「尽管我们持续敞开与中国对话的大门…我们也须承认这项协议的局限性，别再纠结于以往对中国的模式，这种模式主要在改变其行为。」

由川普签署的美中贸易协议，于2020年1月起生效。

戴琪将向国会强调，美国现在的战略须「突破仅仅施压中国」放弃被华府视为不公的贸易行为。

新做法必须「包括强力捍卫我们的价值观和经济利益，免于受到中华人民共和国不公平经济政策和行为的负面影响」。

戴琪2021年初加入拜登执政团队时，曾要求属下分析这些行为对美国产业和劳工，以及对盟邦产业和劳工的影响。

她将表示：「我们已在钢铁和太阳能产业见到，当现行机制太慢或不适合，以致无法有效处理中国针对若干产业的扭曲行为时，会发生何事了。」

虽然中国也锁定诸如高科技、电动车和半导体等关键产业，但戴琪提倡应在美国从事「战略性投资」，不再依赖中国。

她并认为「美国救援计画」（American Rescue Plan）已取得「重大进展」，这项计画帮助受COVID-19（2019冠状病毒疾病）重创的企业，并着重让供应链更加强韧。

戴琪还将指出：「然而真要提振美国竞争力，我们敦促国会尽快通过『两党创新法（Bipartisan Innovation Act）』。」她所提的这项法案将促进重要科技生产。

© 2022 AFP