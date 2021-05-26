施打COVID-19疫苗后染疫机率 美CDC数据仅0.01%

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（法新社华盛顿25日电） 美国政府今天公布一项研究显示，今年1月至4月间，完整接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的民众中，仅有大约0.01%染疫，这证明了疫苗的高度保护力。

美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）公布的报告，记录了美国1亿100万名完整接种疫苗民众之中的所谓「突破性」病例。

报告指出：「尽管美国食品暨药物管理局（U.S. Food and Drug Administration）核准的疫苗非常有效，但仍会出现突破性病例。」

这项报告的研究区间是从今年1月1日到4月30日，资料显示美国民众完整接种疫苗之后的14天或更长时间，共有1万262人染疫。

美国食品暨药物管理局临时核准使用的COVID-19疫苗，有辉瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）和娇生（Johnson & Johnson）等品牌。

这些突破性病例中，女性占了6446例或63%，患者年龄中位数为58岁。

此外，无症状患者占了突破性病例中的2725例或27%，因为COVID-19相关原因而住院者共706例或7%，因为COVID-19相关原因而病亡者占132例或1%。（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

© 2021 AFP