旅中乌克兰人当翻译志工 资讯战前线对抗不实讯息

（法新社北京30日电） 乌克兰遭到俄罗斯入侵，离家千里外的一群乌克兰人，在中国站上资讯战前线，对抗亲俄偏见、酸民与审查。

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约300名乌克兰人当起翻译志工，把俄罗斯入侵乌克兰的重要事件翻成中文，传达给中国人知道，其中有些志工旅居海外。

他们的译作露出平台是乌克兰国家通讯社（Ukrinform）的中文版网站「乌克兰新闻」（Ukraine News），还有传讯与社交媒体应用程式WeChat和影音平台YouTube。

这些消息是要翻译给中国读者知道，在中国，国家领导层峰是莫斯科当局硕果仅存的朋友，关于俄罗斯入侵乌克兰的战事，阅听人接收到的是受到局限的亲俄消息。

俄罗斯入侵乌克兰进入第5周，根据联合国，迄今已有数以千计的民众死亡，迫使1000万人逃离家园，另有超过390万人逃出乌克兰。

法新社报导，俄罗斯入侵乌克兰引发全球挞伐，中国没有发声谴责，还向俄罗斯提供外交支持。

美国总统拜登上周通话时警告中国国家主席习近平，若向俄罗斯提供实质支持，中国将面临后果。但华府试图孤立莫斯科的行动，至今仍无法撼动北京领导层峰。

在这种资讯落差下，乌克兰翻译志工忙着扭转中国的舆论风向。

俄罗斯入侵乌克兰之初，受到震惊的金丽雅（Lidiia Zhgyr）决定挽起袖子，填补她所称的乌俄冲突「资讯真空」。29岁的金丽雅是环境教育人员，住在乌克兰中部切尔卡瑟市（Cherkasy）。

在最近的一个周末，一小群乌克兰人聚集在北京一家文青咖啡馆，讨论他们的中国版YouTube频道内容，尽管需要连上虚拟私人网路（VPN）翻中国防火墙，这个频道自上线以来仍累积1000多人订阅。

金丽雅说：「在中国的社群媒体上，大多数的人都挺俄。但我也认为，大多数的人都没有管道接受客观资讯。」

因此，他们在WeChat设立另一个频道，上传有中文字幕的俄罗斯侵乌影片。

尽管已避免发布血腥内容，许多影片还是遭审查人员撤下，乌克兰海外人士最常使用的软体，在中国也连不上。

金丽雅又说：「对我们而言，最大的劣势是中国没有乌克兰的官方新闻（媒体）。」同时，俄罗斯国家媒体有数名驻中国特派员。

许多中国媒体宣扬俄罗斯的阴谋论，称乌克兰有美国资助的生物实验室，并将这场危机归咎于北大西洋公约组织（NATO）。

同样的，在中国受到严格控制的社群媒体上，一片亲俄声浪。

定居北京从事科技业的利托夫卡（Valeriia Litovka）说，他们「很难」分享乌克兰战争的真实讯息。她跟法新社说：「我们仍在为自由、新闻与真相奋战。」

「我们不想冒犯其他国家，乌克兰人尊重这边的法律…目标只是传达人民不该被其他人杀死的讯息。」

中国国家媒体已有出现一些转变的迹象，有些近期的报导承认俄罗斯入侵者造成平民死伤。乌克兰翻译志工也说，中国官媒在报导俄罗斯军方损失时，引用他们的乌克兰数据翻译内容。克里姆林宫否认将攻击目标锁定一般百姓。

© 2022 AFP