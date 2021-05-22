旅客完成疫苗接种 西班牙6/7起准许入境观光

广告 继续浏览后续

（法新社马德里21日电） 西班牙总理桑杰士今天表示，将从6月7日起准许所有已接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的旅客到访西班牙。向来是观光热点的西班牙，正力图振兴受疫情重创的旅游业。

桑杰士（Pedro Sanchez）在马德里一场国际旅展活动中表示：「自6月7日起，所有已接种疫苗的民众和家属都欢迎到西班牙来玩，无论是来自哪个国家。」

他还宣布，从5月24日起，准许英国旅客到西班牙度假。

英国长久以来是西班牙最大观光客来源国，但疫情至今，英国旅客只能在必要情况下，才获准入境西班牙。

西班牙内政部说，日本旅客也将自5月24日起获准入境，无须必要理由。

由于疫情封锁措施阻断休闲旅游，2020年到西班牙观光的外国旅客较前一年崩跌77%，来到1900万人次以下。

西国观光部本月表示，预料2021年将有4500万名外国观光客到访，但这仅是2019年疫情爆发前外国观光客数量的一半以上。

根据联合国世界观光组织（UNWTO）数据，2020年各国观光客总到访人次，估计比2019年锐减74%。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP