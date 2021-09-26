旅美阿富汗学者：难想像新世代如何适应塔利班统治

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（法新社格伦伍德25日电） 阿富汗裔美籍历史学家贾拉里（Bahar Jalali）表示，无法想像从未见证过塔利班统治、在自由开放的社会中成长的阿富汗新世代，要如何才能适应阿富汗正在进入的黑暗时期。

塔利班1996年到2001年严格掌控期间，阿富汗女权遭到大幅削减，不过塔利班上个月起重新执政，宣称将实施不那么极端的规定。

塔利班本月稍早宣布，女性若穿上长罩袍（abaya）及遮盖全身和脸部、仅露出眼睛的尼卡布（niqab）面纱，且课堂区分男女，或至少用帘子做区隔，女性还是能上大学。

贾拉里7岁时移居美国，她记得在世俗治理下的阿富汗，喀布尔街上有的女性穿短裙和无袖洋装，有的选择穿戴头巾。

2009年，贾拉里返回阿富汗，在喀布尔美利坚大学（American University）教授历史和性别研究，这是阿国史上第一项性别研究计画。

在阿富汗待了8年半后，她重返美国，如今在马里兰罗耀拉大学（Loyola University Maryland）教授中东历史。

她回忆道：「我的学生对于性别平等充满热情，男女皆然。」

「所以我实在无法想像这个从未目睹过塔利班统治、在自由开放的社会中成长的阿富汗新世代，要如何才能适应阿富汗现在进入的这段黑暗时期。」（译者：李佩珊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP