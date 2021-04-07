旗舰手机热销 三星电子估第一季获利飙逾44%

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（法新社首尔7日电） 韩国三星电子（Samsung Electronics）今天公布财测，预估第一季营利跳升44.19%，大多受惠智慧手机热销与旗舰款Galaxy S21系列上市所带动。

三星电子预估，今年第一季（1月至3月）营利达9.3兆韩元（约83亿美元），高于去年同期的6.45兆韩元。

三星电子为三星集团的旗舰子公司。三星集团目前为止，是全球第12大经济体韩国最大的财阀家族企业，在韩国商界举足轻重。

韩国经济健全与否，三星集团至关重要，旗下公司总营业额相当于韩国国内生产毛额（GDP）1/5。

疫情封锁与全球实施旅行禁令多月下，世界经济受到严重破坏。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已夺走全球280万多条人命，但疫情之下，也见到许多科技公司蓬勃发展。

专家分析，三星电子在1月推出Galaxy S21系列，表现特别好，此款旗舰产品比三星往年的年度发表期程提早一个多月。

市调研究机构Counterpoint Researc在报告中说，这次三星电子旗舰产品低于799美元的起跳价格，是其成功关键。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP