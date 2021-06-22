无人机长程试飞 印度盼未来送疫苗到偏远地区

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（法新社班加罗尔22日电） 无人机制造商Throttle Aerospace Systems在印度首度进行长程无人机送货试飞，希望日后将药物和2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗送到偏远地区。

专家表示，善加利用无人机可以为南亚国家印度的医疗服务扭转局势，将药物和疫苗送抵难以进入的乡村地区，当地医疗保健服务有限，道路状况通常不佳。

印度政府5月开始发放许可证给20家组织，允许在目前限制450公尺以上的高空飞行，ThrottleAerospace Systems就是其中一家。

两架无人机昨天在印度南部卡纳塔卡省（Karnataka）进行试飞，其中一架载重最高达1公斤，飞行20公里将近1小时；另一架可载重2公斤，飞行15公里。

印度政府寻求加强施打新型冠状病毒疫苗的作业，这个月也向无人机公司招标，盼业者协助拟定运送医疗物资的试验计画。

印度医学研究委员会（Indian Council ofMedical Research）流行病学与传染病部门负责人潘达（Samiran Panda）告诉「印度人报」（The Hindu），无人机技术有助于在难以进入的地区，为优先接种对象施打疫苗。

© 2021 AFP