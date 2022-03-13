无人机飞越3国 克罗埃西亚：北约有必要紧密合作

（法新社克罗埃西亚首都萨格勒布12日电） 一架自乌克兰飞来的军用无人机10日坠毁在克罗埃西亚首都萨格勒布，克国总理普兰科维奇表示，此事凸显北约各国有必要更紧密的合作。

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一架苏联时期的图波列夫-141（Tu-141）无人侦察机10日晚间11时坠毁在克罗埃西亚首都萨格勒布（Zagreb）布贾伦湖（Jarun lake）附近的一座公园，有约40辆停在路上的车受到毁损，但无人受伤。

事发地点距市中心仅6公里左右，就在住有约4500人的学生宿舍和民宅大楼旁边。

坠毁的无人机重量超过6吨，坠毁后撞出一个大坑，目前那架无人机还在坑里，待人员挖出。

官员稍早表示，无人机从罗马尼亚飞过来，然后自匈牙利飞进克罗埃西亚领空。

这3国都是北大西洋公约组织（NATO）会员国。

克罗埃西亚总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic）今天告诉记者说：「根据我们目前所知道的，它显然是从乌克兰境内升空的。」

不过他表示，由于乌克兰和俄罗斯都否认这架无人机是他们的。 乌克兰2月24日遭俄罗斯入侵，萨格勒布距乌克兰边境的飞行距离约550公里。

普兰科维奇在那架无人机坠机处表示，他已经为此去函给欧洲联盟（EU）及北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）。

「此刻，我们并不知道那是意外、疏失还是蓄意的。」

他表示，事件「说明了北约内部需要更密切的合作」。

他称那架无人机毫无阻碍地飞过3个北约会员国的领空，并补充说：「我们不能容忍事件再次发生。」

「很明显的，这是需要做出因应的威胁。」

根据官方说法，这架无人机在坠毁前，飞过匈牙利和克罗埃西亚。

一名北约官员昨天告诉法新社，北约的「整合防空和飞弹防御系统曾追踪一个物体的飞行路径，而它最终坠毁在萨格勒布」。

今天稍晚，史托腾柏格在社群网站推特（Twitter）发文说：「他和克国总理普兰科维奇已就昨天无人机坠毁在萨格勒布一事谈过。」

他推文说：「我们都同意要保持密切联系，并共同努力，以厘清真相。」

© 2022 AFP