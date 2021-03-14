无伴移民儿童大增 美政府派救难单位增援

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（法新社华盛顿13日电） 由于跨越美墨边界入境美国的无伴移民儿童数量暴增，让处置场所吃不消，美国总统拜登（Joe Biden）的政府今天下令联邦紧急事故管理总署（FEMA）协助处理问题。

美国当局遭批评把移民儿童长时间关在过度拥挤的收容场所。在此情况下，国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）要求FEMA出面支援，暂时收容数以千计只身跨越美国和墨西哥边界的孩童。

目前卫生及公共服务部（HHS）一共扣留约8800名移民儿童，另有数百名儿童受美国海关与边境保护局（CBP）管理，而且每天持续有人入境。

光是今年2月，海关与边境保护局就在南部边界拘留9457名无人陪伴的移民儿童。

现在各场地都已过度拥挤，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情限制又加剧当局的挑战。

国土安全部发布声明表示，FEMA将参与一场为期90 天的行动，以确保这些孩童都获得安全庇护，并被转交给能照顾他们的人，一般是已经住在美国的亲戚。

国土安全部还说：「联邦政府正在回应西南部边界人员抵达数量破纪录的情形，包括无人陪伴（入境）的孩童。」

「由于中美洲北三角国家（Northern Triangle，指瓜地马拉、宏都拉斯、萨尔瓦多）的暴力、天然灾害、粮食不足、贫穷等情形维持不断，自2020年4月起，在边界查缉到的移民数量持续增加。」

上任近2个月的拜登政府正面临移民增加的压力。他拒绝延续前总统川普（Donald Trump）对无证移民「零容忍」的政策，似乎令移民受鼓励尝试入境美国。

现在成人移民与家庭一被逮到，还是会被送回墨西哥，但美国当局会处置无人陪伴的儿童，协助他们住进美国亲戚家。

© 2021 AFP