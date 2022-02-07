「无厘取闹」拉下蜘蛛人 登上美加票房冠军

（法新社洛杉矶6日综合外电报导）业界数据今天显示，喜剧片「无厘取闹到永远」（Jackass Forever，暂译）拉下蜘蛛人，成为北美票房新霸主。

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追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）估计，派拉蒙出品的「无厘取闹到永远」4至6日期间海捞2350万美元。

票房排名第2的是女星荷莉贝瑞（Halle Berry）新片「月球陨落」（Moonfall），有还算稳健的1000万美元表现。

跌至第3名的是「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home）。这部COVID-19（2019冠状病毒疾病）时代表现最好的电影冲刺速度终于放慢，进帐960万美元，上映迄今美加票房总收入来到7亿4900万美元，是影史第4卖座强片。

派拉蒙恐怖系列片「惊声尖叫」（Scream）最新章跌至第4，票房收入470万美元；环球动画音乐片「欢乐好声音2」（Sing 2）排第5，吸金420万美元。

排名第6至第10的电影依序为：「金牌特务：金士曼起源」（The King's Man），120万美元；「救赎之爱」（Redeeming Love），100万美元；「美国失败者」（American Underdog）， 80万美元；「355：谍影特攻」（The 355），70万美元；「小狮与灰狼的梦想日记」（The Lion and the Wolf，暂译）67.5万美元。

© 2022 AFP