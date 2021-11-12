无名战士冢开放民众献花 拜登出席退伍军人节仪式

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登今天在维吉尼亚州阿灵顿国家公墓举行的退伍军人节纪念仪式上，向身为「美国中坚栋梁」的国军致敬。他在无名战士冢献上花圈致意。

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位于阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）的无名战士冢（Tomb of the Unknown Soldier）近日开放民众献花，为百年来首次开放。民众通常须与这座纪念碑保持一定距离，但本周有数千人到此致敬且献花聊表谢意。

拜登也追悼已故四星上将鲍尔（Colin Powell）。曾任参谋首长联席会议主席和国务卿的鲍尔上个月因COVID-19（2019冠状病毒疾病）并发症辞世，享寿84岁。他生前虽完整接种疫苗，但患有罕见血癌多发性骨髓瘤与巴金森氏症，身体相当羸弱。

这场仪式也适逢无名战士冢设立100周年纪念日，拜登在典礼上说：「我们的退伍军人是美国精神最佳代表。」

他说：「你们是美国中坚栋梁，不仅是支柱，你们是国家栋梁，我们所有人都感激你们。」

美军8月底在混乱中撤离阿富汗，拜登因此受到许多曾参与阿富汗战争的美国退伍军人批评。

拜登表示，众军和军眷的生活深受伊拉克和阿富汗冲突影响，「自911事件以来有数以十万计美国人服役，至今仍有许多人派驻危险的地方，我们不能忘了他们」。此言间接提到仍派驻伊拉克和叙利亚东部对抗圣战组织伊斯兰国（IS）的美军。

拜登的长子波伊（Beau）曾在伊拉克服役，2015年因脑癌过世。

拜登强调，「众多退伍军人和他们的家人及照顾者，都经历过地狱般的折磨」。

© 2021 AFP