无国界医生提供免费避孕 助委内瑞拉对抗未成年怀孕

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（法新社卡拉卡斯4日电） 对于委内瑞拉17岁少女黛格利斯（Deiglis）而言，听到没有怀孕真是松了一口气。她的宝宝才5个月大，她没打算再生一个，但和委内瑞拉大多数人一样，她根本没钱避孕。

在委内瑞拉贫穷偏乡社区、像是黛格利斯的家乡维多诺（Vidono），未成年怀孕问题愈来愈严重，当地缺乏性与生殖教育、关于避孕方法的公共卫教也很匮乏。

黛格利斯转了3趟公车才来到由非政府组织「无国界医生组织」（Doctors Without Borders）经营的诊所，她在那里接受皮下植入荷尔蒙避孕器，效果可长达5年。

黛格利斯告诉法新社：「这我无法负担。真的很贵。」这项治疗通常要价10美元（约新台币280元），约当地最低月薪的4倍。

「无国界医生组织」的主要协助对象，是像黛格利斯这样的弱势族群，该组织2020年执行的生殖相关谘询服务，多达30%是未成年人。

委内瑞拉禁止堕胎，违者将被判刑入狱6月至2年，唯一例外是怀孕对母体有危害之虞。

在诊间，41岁的护理师费南德兹（Erika Fernandez）以母亲口吻询问黛格利斯：「最后一次性行为有避孕吗？」

费南德兹后来忍不住流下眼泪，她说：「看到这些年轻人真的让人很心疼。大多数来这里的人都负担不起避孕。」

委内瑞拉已连8年经济衰退、连4年恶性通货膨胀，连带大幅削弱数以百万计公民的购买力。

一盒避孕药约10至25美元（约新台币280元至700元），皮下植入避孕器约11美元，但对委国一般老百姓而言都是天价。

根据联合国人口基金（UN Population Fund）2019 年调查报告，委内瑞拉每1000名新生儿，就有95名宝宝的母亲年龄介于15岁至19岁间。

委内瑞拉公卫系统早已因2019冠状病毒疾病 （COVID-19）疫情而崩溃，黛格利斯说：「我住的地区，孕妇没办法获得医疗上照顾。」她离开诊间时，皮下植入避孕器让她多了保护自己的工具。（无国界医生提供免费避孕（中央社卡拉卡斯4日综合外电报导）对于委内瑞拉17岁少女黛格利斯（Deiglis）而言，听到没有怀孕真是松了一口气。她的宝宝才5个月大，她没打算再生一个，但和委内瑞拉大多数人一样，她根本没钱避孕。

法新社报导，在委内瑞拉贫穷偏乡社区、像是黛格利斯的家乡维多诺（Vidono），未成年怀孕问题愈来愈严重，当地缺乏性与生殖教育、关于避孕方法的公共卫教也很匮乏。

黛格利斯转了3趟公车才来到由非政府组织「无国界医生组织」（Doctors Without Borders）经营的诊所，她在那里接受皮下植入荷尔蒙避孕器，效果可长达5年。

黛格利斯告诉法新社：「这我无法负担。真的很贵。」这项治疗通常要价10美元（约新台币280元），约当地最低月薪的4倍。

「无国界医生组织」的主要协助对象，是像黛格利斯这样的弱势族群，该组织2020年执行的生殖相关谘询服务，多达30%是未成年人。

委内瑞拉禁止堕胎，违者将被判刑入狱6月至2年，唯一例外是怀孕对母体有危害之虞。

在诊间，41岁的护理师费南德兹（Erika Fernandez）以母亲口吻询问黛格利斯：「最后一次性行为有避孕吗？」

费南德兹后来忍不住流下眼泪，她说：「看到这些年轻人真的让人很心疼。大多数来这里的人都负担不起避孕。」

委内瑞拉已连8年经济衰退、连4年恶性通货膨胀，连带大幅削弱数以百万计公民的购买力。

一盒避孕药约10至25美元（约新台币280元至700元），皮下植入避孕器约11美元，但对委国一般老百姓而言都是天价。

根据联合国人口基金（UN Population Fund）2019 年调查报告，委内瑞拉每1000名新生儿，就有95名宝宝的母亲年龄介于15岁至19岁间。

委内瑞拉公卫系统早已因2019冠状病毒疾病 （COVID-19）疫情而崩溃，黛格利斯说：「我住的地区，孕妇没办法获得医疗上照顾。」她离开诊间时，皮下植入避孕器让她多了保护自己的工具。

© 2021 AFP