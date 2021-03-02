无国界记者组织控告沙乌地王储涉哈绍吉谋杀案

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（法新社巴黎2日电） 无国界记者组织今天宣布，已在德国对沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼提起刑事告诉，指控他涉及沙乌地记者哈绍吉谋杀案，触犯「违反人道罪」（crimes against humanity）。

无国界记者组织（Reporters Sans Frontieres，RSF）在诉状中指控沙乌地阿拉伯当局迫害哈绍吉（Jamal Khashoggi）和其他数十名记者，要求检方依据德国的国际司法管辖权法律展开调查。

美国政府上周才公布解密的情报报告，其中判定替美国「华盛顿邮报」撰稿的哈绍吉2018年10月在土耳其伊斯坦堡的沙乌地大使馆内遭到杀害，是穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）批准的行动。

沙乌地官员当时谴责这份报告，坚称哈绍吉死于一场与沙尔曼无关的「鲁莽行动」。

尽管如此，无国界记者组织昨天仍在卡斯陆（Karlsruhe）向德国联邦最高法院（Federal Court of Justice）提出告诉，表示他们已收集到证据，证明沙乌地阿拉伯存在「攻击记者及要记者噤声的国家政策」。

无国界记者组织提出的报告，详述目前仍关在沙乌地阿拉伯大牢另外34名记者的案例，包括沙国部落格作者巴达威（Raif Badawi），他从2012年起就依「亵渎伊斯兰教」罪名遭关押至今。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）在声明中表示：「我们请求德国检方采取坚定立场。任何人不应凌驾国际法，尤其关乎人道罪时。」

© 2021 AFP