无国界记者组织：2020年全球50名记者遇害

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（法新社巴黎29日电） 无国界记者组织今天表示，今年全球有50名记者或媒体工作者，因为职业的关系遇害。其中多数记者遇害的国家，并非处于战争之中。

无国界记者组织（Reporters Without Borders，RSF）表示，这个数字显示，越来越多专门调查组织犯罪、贪腐或环保议题的记者，成为被锁定的目标。

无国界记者组织特别点名墨西哥、印度和巴基斯坦等国的记者遇害情况。

无国界记者组织在年度报告中表示，今年遇害的记者中，84%是因为工作而被「故意锁定」，相较之下，去年只有63%。

无国界记者组织总编辑艾迪莫维（Pauline Ades-Mevel）指出：「无国界记者组织多年来已发现，调查记者确实是国家或卡特尔（cartel）锁定的对象。」

无国界记者组织在年度报告中表示，墨西哥是最致命的国家，有8名记者遇害。

「毒贩和政客之间的勾结依旧没变，勇于揭发这些议题的记者，继续成为残忍谋杀的对象。」

无国界记者组织还表示，在墨西哥杀害记者的凶手迄今仍逍遥法外。无国界记者组织自1995年开始汇编全球记者遇害的数据。

遭战乱蹂躏的阿富汗则有5名记者遇害，无国界记者组织表示，即使阿富汗政府和民兵组织塔利班（Taliban）近几个月举行和平谈判，媒体工作者仍遭锁定攻击。

2020年遇害记者人数比2019年的53人少，无国界记者组织表示，这是因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的影响，在现场工作的记者减少。

© 2020 AFP