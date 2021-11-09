无畏晶片荒 日产上调全年度获利预测

（法新社东京9日电） 日产汽车公司（Nissan）在强劲的季度表现带动下，摆脱疫情冲击从中反弹，今天调高全年度净利预测，并预期公司可挺过晶片荒和原料价格上扬等挑战。

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日产近年来面临需求疲软、前董事长戈恩（Carlos Ghosn）遭逮捕等一连串考验。日产上次出现年度获利是在2018-19会计年度。

尽管受到微晶片短缺影响，这个会计年度至今的销售量低于预期，日产仍表示：「每个市场销售的质量持续改善，每辆车的获利随之增加。」

日产现在预估2022年3月止这个会计年度的净利为1800亿日圆，是先前预估值600亿日圆的3倍。

但日产将全年销售预测，从9.75兆日圆下调至8.8兆日圆。

日产营运长古普塔（Ashwani Gupta）告诉媒体：「半导体短缺问题持续对汽车业带来挑战。」但「我们预期我们的销售表现努力…将抵销这些挑战造成的销售量滑降」。

日产在截至9月底的季度净利541亿日圆，自去年同期的净损444亿日圆转亏为盈。去年疫情引发的封城等防疫措施，重创日产及其对手。

日产执行长内田诚（Makoto Uchida）说：「我们强劲的财报是勤勉的财务管理、销售品质改善和持续产品攻势的结果。这帮助我们挺过逆境。」

© 2021 AFP