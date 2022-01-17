无缘卫冕澳网冠军 乔科维奇离开澳洲飞抵杜拜

（法新社雪梨17日电） 与乔科维奇搭乘同班飞机的法新社记者说，与澳洲政府大打法律战败北后遭驱逐出境的乔科维奇，已于今天上午抵达杜拜。

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世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）在当地时间清晨5时32分抵达杜拜国际机场，他戴着口罩、拎着两个包包走出机舱。

澳网今天开打，乔科维奇本该是头条焦点，但在澳洲联邦法院驳回了他对政府取消其签证的上诉后，确定无缘今年赛事，失去卫冕机会。

乔科维奇拒绝接种疫苗，不符澳洲政府针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）制订的入境规范，双方因此对簿公堂，大打法律战。乔科维奇在澳洲联邦法院维持政府取消签证的决定后，昨晚黯然离开澳洲。

根据移民法，乔科维奇3年内将不得再申请澳洲签证，除非移民部长接受其有无法抗拒之因素或值得同情之处。

3名联邦法院法官做出一致裁决，维持撤销乔科维奇的签证，使他参加今天开打的澳网，追寻创纪录生涯第21座大满贯冠军的希望破灭，让他的家人与支持者十分失望。

乔科维奇这趟澳洲行的过程曲折离奇，本月6日以医疗豁免进入澳洲后，遭移民当局拘留，10日获得法院下令释放，15日又再度被拘留，联邦法院16日裁定撤销签证，最后只能黯然离境。

对于最终裁决，34岁的乔科维奇说他「极度失望」，但尊重法院的判决。

乔科维奇在飞离墨尔本前发表声明说，对于自己在过去几周成为焦点感到有点不舒服，希望从现在起，大家能把注意力集中在澳网相关赛事。

澳洲移民部长霍克（Alex Hawke）先前表示，乔科维奇恐对公共秩序造成威胁，在澳洲疫情严峻之际，让他留在澳洲可能激起反疫苗情绪。

© 2022 AFP