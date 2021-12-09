无缘晋欧冠淘汰赛 巴萨教头称要重头再造

（法新社慕尼黑8日电） 西甲巴塞隆纳今天作客德甲拜仁慕尼黑0比3惨败，非但欧冠止步小组赛，下季还得落入欧霸。教头哈维（Xavi Hernandez）誓言会重头改造，一定会率队重登欧冠荣耀。

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过去5度欧冠封王的巴萨这次是21年来首度无法在欧冠晋级淘汰赛。2003-04赛季当时他们连欧冠小组赛都没能闯入，但之后每季不但都打入且还都能晋级至淘汰赛阶段。

这场冒着小雪在安联球场（Allianz Arena）的比赛因巴伐利亚的COVID-19疫情复燃而采闭门赛事，拜仁上半场就靠穆勒（Thomas Mueller）、萨内（Leroy Sane）进球奠定胜基。下半场第62分钟小将穆夏拉（Jamal Musiala）踢进拜仁的第3球，也宣告巴萨的死刑。

哈维说：「我很生气，很不喜欢球队当前的现实处境。我们要从这里重新开创一个新纪元，要加倍努力打回欧冠。」

拜仁在9月两军于巴萨主场的第一轮交手时就3比0赢球，今天等于复制贴上，以E组龙头打入欧冠16强。拜仁也跟英超利物浦、荷甲阿贾克斯一样，同以小组赛6战全胜之姿晋级。

客场惨败加上葡超本菲卡主场2比0击败迪纳摩基辅，让巴萨在E组第3名作收，下季的欧战赛场只能降到欧霸（Europa League）。

41岁的哈维4周前才临危受命接下千疮百孔的巴萨兵符，上周末国内联赛败给皇家贝提斯吞下首败后，今天是执教巴萨的二连败。

哈维说：「我们要一切从头，只是不幸地得从欧霸出发，欧霸根本不该是我们的层级。我们会努力让球队回到欧冠，但有许多要改进，必须先在欧霸拿下佳绩，然后在国内的西甲也要多赢球。」

© 2021 AFP