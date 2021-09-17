无视中国不满 澳洲发展核潜舰誓捍卫公海法治

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（法新社雪梨17日电） 澳洲今天无视中国不满澳洲和美国合作打造核动力潜舰舰队，誓言捍卫国际空域和公海法治，北京当局在这些区域多处声称主权备受争议。

美国总统拜登15日宣布美国、英国、澳洲建立以AUKUS为名的防卫联盟，除了深化在网路防卫、应用人工智慧及海底防御能力等领域合作，也向澳洲提供美国核子潜舰技术。

中国政府形容这是「极其不负责任的行径」，严重破坏地区和平稳定，并「质疑澳方恪守核不扩散承诺的诚意」，警告西方国家可能「会搬起石头砸自己的脚」。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天在2GB广播电台访问中说，中国本身就有「非常重大的核子潜舰建造计画」。他说：「他们完全有权在防御安排上做出符合国家利益的决定，澳洲和其他所有国家当然也一样。」

莫里森在一连串媒体访问中说，澳洲政府一直在因应亚太区域动态变化，区域领土争夺日益加剧，竞争也愈来愈激烈。

他在七号电视网（Channel Seven）访问中说，澳洲「很清楚」中国核子潜舰实力和军事投资日增。

他说：「我们有意确保国际水域一直是国际水域，国际空域是国际空域，且法治原则平等适用于所有这些地方。」

他表示，澳洲希望确保在国际法管辖的地方没有「禁区」。

© 2021 AFP