无视俄警告 英将向乌克兰提供长程飞弹系统

（法新社伦敦5日电） 英国今天表示将效仿美国并向乌克兰运送长程飞弹系统，无视俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）有关向基辅提供先进武器的警告。

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英国国防部指出，伦敦当局已就提供基辅多管火箭发射系统（MLRS）与华府密切协调，以协助乌克兰对抗俄国侵略。

国防部表示，这种能以精确制导火箭击中80公里外目标的M270发射器，将使乌克兰部队战力显着提升。

美国上周宣布，将向基辅提供高机动性的「海马士多管火箭系统」（HIMARS），它能同时发射多枚精确制导飞弹，射程和精确性都优于乌克兰现有系统。

然而，即使基辅一再要求，美国总统拜登已排除向乌克兰提供射程可达俄罗斯的系统。

尽管如此，美国此举仍引发蒲亭警告，西方若向乌克兰提供这类飞弹，俄国将会对新目标展开攻击，还说向基辅运送新武器的目的，是为了「延长这场冲突」。

不过，在英国做出上述宣布之际，英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）坚称，乌克兰的西方盟友必须维持武器运送，使乌克兰得以「赢得」战争、收复失土。

他在声明中说：「在这场战斗中，英国与乌克兰同在，并在为乌克兰的英勇军队提供捍卫国家、免受无端入侵所需的重要武器上发挥主导作用。」

华勒斯说，随着俄罗斯战术的改变，英国对乌克兰的援助也将有所变化。他还说，这些强大的多管火箭发射系统「将使我们的乌克兰朋友，能够更好地保护自己」。

截至目前，英国已对乌克兰提供超过7.5亿英镑（9.37亿美元）的军事援助，包括运送防空系统、数以千计的反战车飞弹和各式弹药、以及数百辆装甲车和其他设备。

英国表示，乌克兰军队将在英国接受如何使用新型发射器的培训。英国此前也曾宣布将训练乌克兰人员使用装甲车。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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