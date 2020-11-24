无视卫生当局防疫警告 美机场涌感恩节返乡人潮

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（法新社纽约23日电） 美国疫情未歇，官员呼吁国人别在感恩节假期冒险出游，但民众无视警告，许多人仍计划返乡与家人团圆，机场万头钻动，检疫处人龙蜿蜒，外界担心，假期旅游潮恐使疫情更为恶化。

美国卫生当局在未发布全面禁令的情况下，首次呼吁国人不要在一年一度的感恩节假期旅行，但对许多人来说，比起耶诞节，他们更重视与家人共享火鸡大餐、甜薯和蔓越莓酱的感恩节。

美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）单日增加超过15万例确诊，死亡人数破25.6万，居全球之冠，各州州长纷纷敦促民众别让自家餐厅变成冠状病毒的温床。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）决定以身作则，他说，他3个成年女儿不会在今年感恩节来家里拜访。

佛奇说，他和妻子两人会一起庆祝感恩节，透过云端视讯软体Zoom，与孩子们碰杯。

COVID-19疫情大流行已近9个月，对某些美国人而言，防疫指引过于严苛，他们设法与亲人共度佳节的同时，也限制了参加聚会的宾客人数。

在社群媒体上流传的影像显示，在过去这个周末，芝加哥和凤凰城机场涌现人潮，引发外界对美国民众是否足够重视警告感到担忧。

负责安检的美国运输安全局（TSA）说，这是自疫情爆发以来「最繁忙的周末」，有超过300万名旅客穿梭在各地机场。

相较于去年有700万人在感恩节假期搭机旅行，旅客人数已骤减至不到一半，但卫生官员担心，这足以让12月的确诊病例暴增。

亚利桑那州急诊科医师吉尔曼（Cleavon Gilman）推文说，「大家对我们求助的声音置若罔闻」，还说COVID-19患者数量正在「压垮」亚利桑那州的医院。

纽约和美国其他许多城市最近几天都可见到检疫中心外大排长龙，大家都想确认自己对病毒呈阴性反应，才能安心地探访亲友，尽管卫生官员强调，在聚会前几天接受采检并不能消除传染风险。

同为24岁的好友亚曼达（Amanda）和克里斯（Chris）昨天在纽约检疫处排了两个小时，他们在犹豫是否该返回佛罗里达州家乡过节时，感受到来自两人双亲的压力。

亚曼达说：「我们家人的态度就像是，『求求你们，这次就回来过节吧』。」

「当我告诉我妈妈，我们必须排队，她却说，『你们不需要做这些』。他们似乎没有我们那么机警。」

居住在纽约长岛、54岁的培瑞斯（Mary Perez）说，往常都会与35个家庭成员共度感恩节，但今年的聚会人数将略超过纽约州长设定的10人限制，有11人将在她家作客，包括5名成人和6名孩童。

她对记者说：「我不认为自己真的违反规定，因为会有小朋友，他们必须跟着爸爸妈妈来作客。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP