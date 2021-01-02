无视宵禁防疫 法国2500人参加非法电音派对

广告 继续浏览后续

（法新社法国列宏1日电） 法国有关当局今天表示，约2500人于跨年夜聚集在西北部城镇参加一场非法电音派对，并与前来阻止未果的警方发生暴力冲突，令人担心这场地下派对可能导致新型冠状病毒扩散。

地方当局发布声明表示，派对狂欢者在不列塔尼（Brittany）勒恩（Rennes）南方的列宏（Lieuron）与警方发生小冲突，随后照样举办这场非法电音派对。当局今天在周围拉起防疫封锁线时，许多狂欢民众仍留在现场。

声明指出，当地宪兵试图「阻止这场活动，却面临许多狂欢民众的强烈敌意」，民众对宪兵车辆放火，并投掷酒瓶石块。

声明提到，现场民众来自法国各地，甚至国外。

根据法新社摄影记者说法，虽然警方阻止后来任何人加入这场派对，但今天傍晚仍可在场外听见里面传来阵阵电音。

法国各地严格禁止这类超大型集会，以阻止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，全国实施的晚间8时宵禁也未因跨年解禁。

报导指出，这场电音派对是在一间仓储公司的空仓库举行。

检方已对非法主办音乐聚会和民众对执法人员的蓄意暴力行为展开调查。

© 2021 AFP