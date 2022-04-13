无视美通膨攀升 亚股多收高

（法新社香港13日电） 亚洲股市今天多收涨，无视美国最新公布的通膨数据引发前一天的欧美股市挫跌。其中日经指数收盘劲扬近2%，领涨区域股市。

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美国公布3月消费者物价指数（CPI）较上年同期攀升8.5%，创1981年12月来最大增幅；和上月相比则是增加1.2%。

俄罗斯入侵乌克兰，以及西方制裁莫斯科引发全球能源和粮食价格飙涨，美国3月消费者物价指数报告是首个完整涵盖这些冲击的经济数据。

尽管美国联邦准备理事会即将升息，以平抑通膨，但不会有立竿见影效果。

日本股市无视这些疑虑，基准日经指数收盘大涨近2%。

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）在报告中表示：「日经指数本周下跌超过600点后反弹。市场对美国可能过度紧缩货币政策的谨慎态度已降，成长股有回购现象。」

City Index资深市场分析师辛浦森（Matt Simpson）表示：「没错，美国通膨高涨，40年来最大增幅。但我们已习惯这些极端的头条新闻。再者，高通膨不再是新闻，市场焦点现在转向通膨趋势，以及可能要多久才拉回。」

日经指数今天收涨1.93%，来到26843.49点。港股恒生指数收涨0.26%，来到21374.37点。上海综合股价指数收跌0.82%，来到3186.82点。

首尔、新加坡、台北、雅加达和雪梨股市都上涨，威灵顿股市则下跌。

© 2022 AFP