日产前董事长戈恩 遭法国发出国际逮捕令缉捕

（法新社南泰尔22日电） 法国检方今天告诉法新社，法方已对跨国车厂雷诺-日产联盟前董事长戈恩发出国际逮捕令。这位失势的汽车业大亨先前在日本弃保潜逃，并以轰动社会的方式逃亡到黎巴嫩。

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巴黎近郊城市南泰尔（Nanterre）的检方表示，对戈恩（Carlos Ghosn）发出的逮捕令，是针对雷诺-日产联盟（Renault-Nissan Alliance）与中东国家阿曼一家企业Suhail Bahwan Automobiles之间的1500万欧元（约新台币4亿7400万元）可疑支付。

拥有法国、黎巴嫩和巴西3重国籍的戈恩，原本担任法国车厂雷诺、日产和三菱（Mitsubishi Motors）3方联盟的董事长暨执行长。他与左右手凯利（Greg Kelly）被控涉嫌财务不法行为，2018年11月在日本遭到逮捕。两人皆否认犯行。

戈恩在等待审判期间，于2019年12月用精心策划的大胆方式逃亡。他藏身于一个放置音响设备的箱子，再利用私人飞机偷偷运出日本。他最后抵达黎巴嫩首都贝鲁特，因为黎巴嫩和日本之间并无引渡条约。

戈恩曾表示，他之所以选择逃亡，是因为不相信能在日本获得公正审判。日本检方只要能让案件获得法院审理，接近99%机率都会被判有罪。

戈恩还指控日产与日本检方共谋将他逮捕，因为日产不满他想深化与雷诺的结盟。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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