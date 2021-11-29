日产汽车设新目标 2030年前电动车占总销量一半

（法新社东京29日电） 日产汽车（Nissan）今天宣布，计划在2030年之前，将电动车与油电车在全球新车销售占比拉高到5成，并打算针对相关计画挹注数以十亿计美元资金。

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随着各界对气候变迁的担忧日益加剧，全球主要汽车大厂纷纷开始将新车开发重点，从传统燃油车转向电动车与混合动力车。

日产揭橥新长期计画时，表示将发表23款新车，包括15款电动车，以达成2030年目标 。

2020年，电动车或混合动力车仅占日产整体销量的10%。日产说，这将有助日产在2050年之前，于产品生命周期内达成碳中和目标。

日产近几年来为一连串问题苦苦奋战，从市场需求疲软，到前董事长戈恩（Carlos Ghosn）被捕和逃脱事件所产生的效应，甚至在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发之前，日产汽车就已面临需求疲弱的问题。

日产在疫情期间表现落后竞争对手，之后开始回神，本月稍早提出财报预测，即便在全球晶片缺货的情况下，公司全年净利将达3倍。

日产执行长内田诚（Makoto Uchida）在声明中指出，今天宣布的这项长期计画，将有助日产转型为永续企业。

至于销售量第一的丰田汽车（Toyota）表示，在2030年之前，丰田在欧洲销售的所有汽车都会是电动车或混合动力车；而在2035年之前，在北美洲销售的电动车与混合动力车要占整体销售7成，在中国市场则要达成100%目标。（译者：纪锦玲）

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