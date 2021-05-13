日亿万富豪12月搭俄罗斯太空船 前往国际太空站

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（ 法新社莫斯科13日电） 俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）今天表示，日本亿万富豪前泽友作（Yusaku Maezawa）和他的助理平野阳三（Yozo Hirano）将是下批前往国际太空站（ISS）旅客。

俄罗斯联邦太空总署在声明稿中表示，前泽和平野将登上俄罗斯的联合号（Soyuz）MS-20太空船，联合号预定12月8日从哈萨克的贝康诺太空发射场（Baikonur cosmodrome）发射升空。

45岁的前泽从事电子商务致富，也打算参加美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星舰」（Starship）太空船2023年绕月旅行计画。

俄罗斯联邦太空总署还表示，前泽和平野将先从6月在莫斯科郊区不对外开放的城镇星城（Star City）内的加加林太空培训中心（Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre）开始。制片人平野将记录这次太空站旅行。

俄罗斯联邦太空总署表示，这趟飞行将历时12天，将由俄罗斯太空人米塞金（Alexander Misurkin）带队。

俄罗斯联邦太空总署引述前泽的话说：「我对太空生活的样貌十分好奇，所以打算亲自去一探究竟，并在我的YouTube频道分享。」

这将是有三个座位的联合号太空船，首次把两个座位提供给旅客。上一次联合号太空船载旅客上国际太空站是在2009年，这名旅客是加拿大太阳剧团（ Cirque du Soleil）共同创办人拉里贝代（Guy Laliberte）。

SpaceX去年成功重复使用已执行过任务的火箭，把美国国家航空暨太空总署（NASA）的太空人送上国际太空站后，俄罗斯联邦太空总署失去独家载运太空人上太空站的地位。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP