日央行维持宽松货币政策不变 与欧美紧缩背道而驰

（法新社东京17日电） 日本中央银行日本银行（BOJ）今天维持长期货币宽松政策，全球其他国家央行却是相继升息以遏止通货膨胀。

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日圆兑美元汇率创24年低点后，日银罕见表示，将「适当关切」外汇市场发展。

日银经2天政策会议后发布声明，维持利率在负0.1%，扛住外界要求应付日圆贬值影响的压力，延续目的在提振这个世界第3大经济体10年来计画的部分行动。

因俄乌战争和供应链乱象导致燃料和食物价格飙涨，日银的决策显然与全球对抗通膨而祭出的紧缩措施背道而驰。

在美国联邦准备理事会（Fed）带头下全球多国纷纷升息，联准会本周宣布近30年以来最大幅度升息，并示意还会持续升息以降温通膨。

欧洲中央银行（ECB）也计划下个月启动升息，英国中央银行英格兰银行（BoE）昨天宣布连续第5度升息，瑞士则出人意表地宣布调高利率，为2007年以来首见。

美国和日本货币政策的差异愈来愈大，促使日圆兑美元贬至1998年迄今最低水准。

日银表示：「有必要适当关切金融和外汇市场发展，以及这些发展对日本经济活动和物价造成的影响。」

日银宣布维持货币政策不变后，日圆兑美元贬至134.23日圆兑1美元。

© 2022 AFP