日本人气漫画航海王将进入最终章

（法新社东京8日电） 在连载25年、全球热卖4.9亿册之后，日本漫画家尾田荣一郎宣布，高人气漫画「航海王」（ONE PIECE）将进入最终章。

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这部描述「鲁夫」想夺得大秘宝、成为海贼王的冒险故事，吸引全球数百万粉丝的关注。

尾田荣一郎昨天推文宣布将休息一个月，一改往常一星期出刊一次的步调。他说这是因为他活动实在太多了，包括要为这部长青连载漫画准备最终章。

他在上传航海王官方推特（Twitter）帐号的手写布告说：「我要休息了！」

「我希望重新调整（漫画）结构，我才能尽快完成最终章。所以…请见谅，我要稍微休息一下来进行准备。」

航海王漫画1997年在日本开始连载，电视动画版2年后首播。

自此之后，航海王变成了全球性的文化现象，尾田荣一郎并创下「单一作者发行量最多的系列漫画」金氏世界纪录。

去年，航海王电视动画播出第1000集，还在美国和法国举行特映会。法国是仅次于日本的全球次大漫画和动漫市场。

Netflix也在准备航海王真人版影集。粉丝臆测，这将把这部作品推上全球无人不知无人不晓的地位，与「星际大战」（Star Wars）和「哈利波特」（Harry Potter）并驾齐驱。

© 2022 AFP