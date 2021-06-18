日本前法务大臣河井克行买票 一审遭判3年有期徒刑

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（法新社东京17日电） 前日本法务大臣河井克行夫妻涉嫌在2019年参议员选举买票，遭起诉涉违公职选举法买票罪。东京地院认定河井克行用约2900万日圆向100人买票，今天一审判决3年有期徒刑。

日本放送协会（NHK）报导，58岁的河井克行与妻子、47岁的前参议员河井案里，被控涉嫌在2019年的参议院大选中，用约2900万日圆向广岛的地区议员与后援会成员等100人买票。

河井克行一开始主张自己无罪，但今年3月开庭时改变态度，承认大部分遭起诉的罪名，并盼获缓刑；检方则认为河井克行的犯行重大、「前所未闻」，求处4年有期徒刑。

东京地方法院今天一审宣判，判决河井克行3年有期徒刑。

审判长高桥康明表示，河井克行进行大规模的买票，即使有人拒绝也强迫对方收钱，伤害民主主义基础的选举公正性，是极为恶质的犯案；即使河井克行认罪并表示出反省的态度，也应该判刑。

报导说，由于河井克行已辞去众议员职务，并表示将退出政坛，若判决定谳，依据公职选举法规定，从刑期开始到结束后5年内，将禁止行使公民权，也不得参与选举。

不过河井克行的律师认为刑期过重，将提出上诉。

另外，河井案里今年1月已被东京地方法院一审判处有期徒刑1年4个月，缓刑5年，褫夺公权5年，因河井案里未上诉，此案定谳，河井案里也因此当选无效。11

© 2021 AFP