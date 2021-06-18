日本札幌市熊出没 酿4伤学校停课机场停飞

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（法新社东京18日电） 日本北海道札幌市的市区今天凌晨突然出现一只熊，并造成4人受伤；附近多间中小学因此停课，丘珠机场暂停起降。当地猎人集体出动围捕，用猎枪将熊击毙。

日本放送协会（NHK）、北海道放送电视台（HBC）报导，今天凌晨约3时20分起，警消陆续接获民众通报，在札幌市东区目击到熊出现市区。

警方表示，民众通报熊往南方移动，在一开始目击到熊的南方约1公里处，有1名70多岁的男性和1名80多岁的女性遭到熊攻击，两人受到轻伤；还有2名40多岁男性分别在其他地方被熊攻击，其中一人重伤。

这只熊体长约1.5公尺，出没的地区是札幌市营地下铁东丰县沿线，住宅与商业设施林立的市区街道。为确保学生的安全，多间中小学停课。

由于熊还一度闯入丘珠机场，上午8时30分起跑道暂停使用约3小时，导致8航班取消。

当地猎人组成的猎友会出动与警消合力围捕，上午11时许在丘珠机场附近用猎枪将熊击毙。

日本媒体去年底曾统计，「熊出没」事件趋于频繁，当时熟悉熊生态的学者表示，原因是有部分地区受山里食物不足影响，熊为觅食才会跑到人居住的地方。

© 2021 AFP