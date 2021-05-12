日本汽车大厂丰田汽车 年净利增10.3%

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（法新社东京12日电） 即使2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击汽车业，日本丰田汽车（Toyota）今天公布，全年净利仍成长10.3%，且在当前的晶片短缺危机中，预估仍会持续成长。

全球疫情严重危及汽车产业，因为防疫限制措施迫使大众待在家里并冲击支出，对汽车的需求继而骤降。

但丰田作为全球销量最佳的汽车制造商，比竞争对手更快从市场低潮反弹回来，还成功应对晶片缺货的问题，而其他汽车制造商却不得不削减生产目标。

丰田表示，在截至今年3月的会计年度中，公司获利2.25兆日圆（约206亿美元），优于前一年的2.04兆日圆，也超越公司自己的年度预估。

到2022年3月的会计年度，丰田预估年净利可达2.3 兆日圆，比前一年度成长2.4%，销售额可达30兆日圆，成长10.2%。

在丰田公布数据之前，东京研究顾问公司TIW汽车业分析师高田悟接受法新社访问时说：「丰田的表现比起对手来说非常优异。丰田维持稳定生产，同时在主要市场适时推出新车款。」

这场疫情已让全球汽车产业付出沉重代价，但市场需求在去年下半年迅速恢复，尤其是在美国和中国。

丰田去年超越德国福斯集团（Volkswagen），睽违5年再登销量宝座。

虽然各国推行疫苗接种计画，让汽车业对于疫情终结抱持一线希望，但市场在防疫封锁期间对电子装置需求暴增，导致晶片短缺，仍是待解问题。

晶片供应中断的原因，还包括日本车用晶片大厂瑞萨电子（Renesas Electronics）一座工厂3月发生火灾、美国德州暴风雪导致停电、台湾今年干旱冲击半导体业等，在在加剧了供需失衡。

半导体是当代汽车的关键零组件，晶片缺货迫使全球大型车厂减产，但丰田受到的冲击远比竞争对手小，部分要归功于有远见的规画制度，保护了丰田免于意料之外的供应链中断问题。

© 2021 AFP