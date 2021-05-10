日本疫情严峻 大直美：希望就东奥风险仔细讨论

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（法新社罗马9日电） 日本网球名将大直美今天表示，尽管她一生都在等待参加奥运，但在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐期间举行东京奥运的风险，应该持续仔细讨论。

日本疫情严峻，东京都、大阪府、兵库县、京都府等4都府县延长紧急事态宣言至31日，不到3个月前国际奥会才宣布东奥延期。

日本顶尖运动员之一、女单排名世界第2的大直美（Naomi Osaka）表示，只要有关举办东奥的议题「让人非常不自在」，就应该持续讨论。

她在义大利公开赛（Italian Open）前举办的记者会中表示：「我当然希望能举行奥运，但我认为有太多要事正在进行，尤其是过去这一年，发生了很多出乎意料的事情。」

「对我而言，如果这将人们置于风险中，那肯定应该进行讨论…到头来我只是一名运动员，而疫情大流行正在上演。」

大直美说自己已接种COVID-19疫苗，但她表示「强迫」人们施打疫苗是不对的。大直美在23岁的年纪，已先后拿下美网和澳网冠军。

她说：「将会有很多人进入这个国家（日本），所以他们势必得在这方面做出正确决定。」

「我已经接种疫苗了，（但是）我认为终究不能强迫任何人接种疫苗。」

© 2021 AFP