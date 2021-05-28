日本紧急事态宣言 将统一延长实施至6月20日

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（法新社东京28日电） 日本10都道府县因疫情实施「紧急事态宣言」，东京等9地原定实施至5月31 日，但因疫情仍在延烧，日本政府今天召开专家组成的防疫分科会，同意延长实施到6月20日。

日本媒体报导，日本政府将于晚间召开对策本部会议，正式决定延长实施紧急事态宣言。

日本因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情实施紧急事态宣言的地区，分别为北海道、东京都、爱知县、大阪府、兵库县、京都府、冈山县、广岛县、福冈县与冲绳县。

除了较晚纳入的冲绳县预计实施至6月20日以外，其他9地原本预定将于5月31日解除紧急事态；日本政府考量疫情仍严峻，希望这9地也延长实施至6月20日，今天获防疫分科会同意。

另外，防疫分科会也同意，对于正在实施紧急事态宣言前一阶段「防止蔓延等重点措施」的�斡裣亍⑶б县、神奈川县、岐阜县与三重县等5县，实施期限也从5 月31日延长到6月20日；群马县、石川县、熊本县则照原定计划将于6月13日解除。

日本政府将于下午向国会报告并备询后，晚间召开对策本部会议正式决定上述防疫措施。日本首相菅义伟预定于日本时间晚间8时举行记者会对外说明。（译者：顾荃/核稿：严思祺）

© 2021 AFP