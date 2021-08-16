日本经济第2季微幅反弹

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（法新社东京16日电） 日本今天公布的数据显示，尽管疫情升温，以及防疫相关限制，日本经济第2季仍出现微幅成长，从今年初的减缓中复苏。

日本今年初因新一波感染病例攀升，迫使政府宣布紧急事态宣言，导致消费减缓，首季经济呈现萎缩。

尽管今年大部分时候日本疫情有关疑虑未停，防疫限制多持续，但根据内阁府今天的数据，日本经济在截至6月底止的3个月仍成长0.3%，优于彭博（Bloomberg）访调分析师预估的季增0.1%。

内阁府公布的数据也显示，日本第1季经济修正后萎缩0.9%，萎缩幅度低于之前预估的1.0%。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）高级经济师安格利克（Stefan Angrick）在报告中表示，拜消费和企业投资转强之赐，日本经济今年第2季出现温和成长，躲过技术性衰退。

凯投宏观公司（Capital Economics）的利尔茅斯（Tom Learmouth）指出，第2季经济产出仅微幅攀升，而在Delta变异株带来的第5波疫情抑制消费者支出后，本季表现不会太好。

但随着疫苗接种加速，日本第4季的强劲复苏仍不无可能。」他指出，民间消费季增0.8%，比预期强劲，抵销了上季大部分的减幅。

© 2021 AFP