日本能源巨头ENEOS退出缅甸天然气计画

（法新社东京2日电） 日本能源集团ENEOS控股公司（ENEOS Holdings）今天表示，将退出缅甸一项天然气开采计画，成为最新一个退出这个东南亚国家的能源巨擘；几天前，泰国和马来西亚合作伙伴已相继宣布退出。

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缅甸去年2月发生军事政变，军方推翻并拘留文人政府领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），自此开始对异议人士进行广泛镇压。

ENEOS与日本政府和三菱商事（Mitsubishi Corporation）合资，共同经营位于缅甸南部的耶塔贡（Yetagun）天然气田，三方共持有19.3%股权；这个油田已运作超过20年。

ENEOS表示，考虑到缅甸当前情势，包括社会问题，并就耶塔贡天然气田计画的经济性进行技术评估，经讨论后决定退出。

ENEOS在声明中说：「在获得缅甸政府批准后，将立即生效。」

日本自然资源与能源当局表示，日本政府与ENEOS「抱持相同立场」，并指出过去10年来，耶塔贡天然气田产量下降。

马来西亚国家石油公司（Petronas）和泰国泰油勘产公司（PTTEP）已于4月29日宣布退出耶塔贡天然气计画。马来西亚国家石油公司的子公司Carigali持有耶塔贡计画约41%股权，PTTEP则持有19.3%。

根据当地监督团体，缅甸政变后的镇压行动已造成超过1800平民丧生，1万3000多人被捕。

日本是缅甸经济援助的主要提供者，与缅甸军方有着长期关系。政变发生后，日本宣布停止所有新的援助，但未针对军方将领和警官祭出个人制裁。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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