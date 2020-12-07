日本草津町女议员自揭遭性侵 公投被罢免

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（法新社东京7日电） 日本群马县草津町唯一女性议员新井祥子，因控诉町长黑岩信忠性侵她，6日经公投被罢免，提案罢免她的议会同僚反控，新井祥子造谣中伤玷污了草津町的名声。

新井祥子（Shoko Arai）去年11月召开记者会声称，黑岩信忠（Nobutada Kuroiwa）数年前在町长室性侵她，并说被町长染指后，她吓得不敢立即报警，黑岩则矢口否认。

被公投罢免前，新井是草津町唯一的女性议员，她在去年表示，现年73岁的黑岩「突然紧拥着我、吻我又把（我）压倒在地」，而她「无法推开他」。

黑岩则指出，这是无的放矢的指控，因为新井控诉遭性侵当天，他办公室大门与窗帘都是敞开的，并提告新井诽谤。

新井经议会同僚表决、把她从议会除名，因他们谴责这位女议员，「造谣中伤」有损议会「尊严」。

日本放送协会（NHK）报导，草津町议会除名的决定被群马县政府撤销，但新井的议会同僚推动连署，发动罢免公投。

草津町发言人表示：「2835名投票的草津町居民当中，有2542人赞成罢免。」

「朝日新闻」报导，现年51岁的新井祥子痛斥罢免公投「不公平」，坚称她「不畏惧当权者施压」。

日本女性从政与经商的比例在7大工业国集团（G7）中敬陪末座，而像是「#我也是」（#MeToo）反性侵和性骚扰运动在日本一直难以掀起风潮。

向警方报案的性侵受害者少之又少，根据一项日本政府2017年的调查，只有4%的女性挺身而出指控遭性侵。

© 2020 AFP