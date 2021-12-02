日本锁国对抗Omicron 停办花式溜冰总决赛

（法新社东京2日电） 花式滑冰大奖赛总决赛主办单位日本滑冰协会今天表示，这项赛事下周无法在日本举行，因为COVID-19新变异病毒Omicron肆虐，日本已禁止外国人入境。

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此外，哈萨克拳手戈洛夫金（Gennady Golovkin）和日本好手村田谅太（Ryota Murata)原订在日本进行的国际拳总（IBF）和世界拳协（WBA）拳王头衔统一战，目前无法确定是否开打。主办单位告诉法新社，他们不知道比赛是否会在12月29日如期举行。

日本当局11月29日宣布，由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株Omicron来势汹汹，目前将禁止所有外国人入境。

这迫使花式滑冰大奖赛总决赛主办单位停止在大阪举办这项赛事，距在2月4－20日北京冬奥运开幕仅两个月。

日本滑冰协会（Japan Skating Federation）发表声明说：「引起这?多麻烦，我们要向参与赛事的所有人深深致歉，但也请求各位谅解。」

国际滑冰总会（International Skating Union, ISU）表示：「本会将评估，是否能将赛事延后到季末举办，并将尽快决定。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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